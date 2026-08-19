A Prefeitura de Taubaté arrecadou R$ 22,765 milhões com multas de trânsito em 2025. Em 2026, a estimativa é de que a receita seja de R$ 21,53 milhões - até maio, a arrecadação foi de R$ 7,149 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Das multas do ano passado, 120 mil foram registradas por meio de radares. A cidade conta com 159 equipamentos de fiscalização eletrônica, sendo 24 lombadas eletrônicas, 66 radares fixos, 61 radares híbridos (semáforo e velocidade) e 8 aparelhos de leitura de placa.