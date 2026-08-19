A Prefeitura de Taubaté arrecadou R$ 22,765 milhões com multas de trânsito em 2025. Em 2026, a estimativa é de que a receita seja de R$ 21,53 milhões - até maio, a arrecadação foi de R$ 7,149 milhões.
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Das multas do ano passado, 120 mil foram registradas por meio de radares. A cidade conta com 159 equipamentos de fiscalização eletrônica, sendo 24 lombadas eletrônicas, 66 radares fixos, 61 radares híbridos (semáforo e velocidade) e 8 aparelhos de leitura de placa.
Segundo a Prefeitura, os valores arrecadados com as multas de trânsito são destinados ao custeio de ações relacionadas a: engenharia de tráfego e de campo; sinalização viária horizontal, vertical e semafórica; fiscalização de trânsito; policiamento de trânsito; educação para o trânsito; desenvolvimento, modernização e manutenção dos sistemas de gestão e fiscalização do trânsito; e demais despesas diretamente relacionadas às competências do órgão executivo municipal de trânsito.
Multas por excesso de velocidade são maioria
Das 120 mil multas registradas no ano passado por meio de radares, 81 mil foram por excesso de velocidade, sendo 72,8 mil por até 20% acima da velocidade máxima, 7,3 mil por velocidade 20% a 50% acima da máxima e 823 por velocidade acima de 50% da máxima.
As multas por avanço semafórico somaram 25,8 mil no ano passado. E as infrações por parar sobre a faixa de pedestre foram 13,3 mil em 2025.
Os dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em respostas a requerimentos dos vereadores Dentinho (PP) e Nicola Neto (Novo).
Veja as vias com mais multas
Com relação às multas por excesso de velocidade até 20% acima da máxima, os radares com mais infrações no ano passado estão localizados nas avenidas Itália (18.035) e Bandeirantes (um radar com 3.031 e outro com 2.785).
Com relação às multas por excesso de velocidade de 20% a 50% acima da máxima, os radares com mais infrações estão localizados nas avenidas Itália (706), XV de Novembro (339) e Dom Pedro (322).
Com relação às multas por excesso de velocidade acima de 50% da máxima, os radares com mais infrações estão localizados nas avenidas Dom Pedro (71), Itália (43) e Dom Pedro novamente (34).
Os radares com mais multas por avanço semafórico estão localizados na Avenida Marechal Deodoro (2.431), na Rua Mariano Moreira (2.412) e na Avenida XV de Novembro (1.774). E os equipamentos com mais infrações de parada sobre faixa de pedestres estão na Avenida XV de Novembro (2.666) e na Rua São Pedro (um radar com 1.716 e outro com 1.567).