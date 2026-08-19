A Sabesp abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – Nascente de Talentos 2026, com 256 vagas distribuídas por nove municípios do estado de São Paulo. Na região do Vale do Paraíba, as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba concentram 22 oportunidades para a área administrativa.

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As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro (clique aqui). O programa é realizado em parceria com o Senai-SP e prevê contratação de jovens para atividades de formação profissional e prática dentro da companhia.