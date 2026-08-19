A Sabesp abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – Nascente de Talentos 2026, com 256 vagas distribuídas por nove municípios do estado de São Paulo. Na região do Vale do Paraíba, as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba concentram 22 oportunidades para a área administrativa.
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As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro (clique aqui). O programa é realizado em parceria com o Senai-SP e prevê contratação de jovens para atividades de formação profissional e prática dentro da companhia.
Nesta edição, a Sabesp mudou a estratégia de distribuição das vagas. Segundo a empresa, as oportunidades foram definidas a partir de um levantamento sobre as áreas com maior potencial de contratação após o fim do período de aprendizagem.
Para isso, foram analisados dados como a rotatividade de funcionários e a quantidade de vagas de entrada disponíveis na companhia. A ideia é direcionar a formação para setores e municípios nos quais os jovens tenham maiores possibilidades de encontrar oportunidades profissionais no futuro.
Jovens de comunidades
Outro destaque do programa é a prioridade para candidatos que vivem em mais de 50 comunidades localizadas próximas às áreas de atuação da Sabesp.
Inicialmente, o processo seletivo dará preferência aos jovens dessas regiões. Caso o número de candidatos não seja suficiente para preencher as vagas, a seleção será ampliada para outros públicos que atendam aos requisitos.
Esta é a segunda edição do programa. Em 2025, a iniciativa recebeu mais de 11 mil inscrições.
Segundo o diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp, Josué Bressane, o programa pode representar a primeira experiência profissional para muitos participantes e também abrir caminho para uma futura contratação pela empresa.
Quem pode se inscrever
Das 256 vagas disponíveis, 185 são destinadas à área administrativa e outras 71 são voltadas a cursos técnicos de Química, Eletrotécnica e Saneamento.
Para as vagas administrativas, é necessário ter entre 14 e 22 anos completos na data de admissão. Não há limite de idade para pessoas com deficiência. Também é preciso estar matriculado, cursando ou ter concluído o ensino médio ou a EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Já para as vagas técnicas, os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos, também sem limite de idade para pessoas com deficiência. É necessário ter concluído o primeiro ano do ensino médio ou estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou a EJA.
Salário e benefícios
A remuneração varia de acordo com a carga horária. Para jornadas de 20 horas semanais, o salário é de R$ 761,55 por mês. Para quem cumprir 30 horas semanais, o valor mensal será de R$ 1.142,33.
Os aprendizes também terão direito a vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.
O contrato terá duração de 18 meses, com início das atividades previsto para janeiro de 2027. Ao final da formação, os participantes que apresentarem frequência e desempenho satisfatórios receberão certificado de qualificação profissional emitido conforme as regras do Senai-SP.
A Sabesp também prevê a possibilidade de considerar os aprendizes com melhor desempenho para futuras vagas no quadro de colaboradores da companhia.