A Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para selecionar até 18 startups interessadas em participar do Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté).
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A proposta é aproximar empresas de tecnologia dos desafios enfrentados pelo município e estimular a criação de soluções que possam ser aplicadas na gestão pública. Atualmente, o HITT não conta com nenhuma empresa incubada.
Coordenado pela Sedint (Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Agricultura e Turismo), o programa visa fortalecer o empreendedorismo inovador, incentivar o desenvolvimento tecnológico e contribuir para a geração de emprego e renda em Taubaté.
As startups selecionadas terão acesso gratuito à estrutura do HITT, além de capacitações e mentorias oferecidas por meio de uma parceria com o Sebrae e a ABS (Associação Brasileira de Startups).
Entre os desafios que poderão ser trabalhados pelas empresas estão questões relacionadas a mobilidade urbana, saúde, segurança e outros setores da administração pública.
Programa terá três modalidades
O programa foi estruturado para receber startups em diferentes estágios de desenvolvimento. A modalidade de participação será definida conforme o nível de maturidade de cada negócio.
Na pré-incubação, voltada principalmente a projetos que ainda estão na fase de ideia ou validação, as empresas terão até seis meses para estruturar o modelo de negócio, desenvolver o MVP (Produto Mínimo Viável) e realizar os primeiros testes da solução.
A incubação, com duração de até 12 meses, será destinada a startups que já tenham um MVP ou estejam iniciando as operações. Nessa etapa, o foco será a validação do mercado, a estruturação comercial e a consolidação do produto ou serviço.
Já a incubação avançada poderá durar até 18 meses e será destinada a negócios mais maduros, que já tenham validado suas soluções e apresentem potencial de crescimento. O objetivo será apoiar a expansão, a escalabilidade e a aproximação com possíveis investidores.
Soluções para Taubaté
Um dos principais diferenciais do programa será a conexão direta entre as startups e demandas reais do município.
Durante o período de incubação, os participantes deverão desenvolver, validar ou aperfeiçoar pelo menos uma solução inovadora com potencial de aplicação em problemas ou oportunidades de melhoria identificados na Administração Pública Municipal.
As propostas poderão ser testadas em ambiente real. Caso uma solução apresente viabilidade técnica e seja considerada de interesse público, ela poderá futuramente ser contratada pela Prefeitura, desde que sejam cumpridos os procedimentos legais e demais exigências previstas na legislação.
A iniciativa pretende criar uma ponte entre tecnologia, empreendedorismo e gestão pública, permitindo que novos negócios desenvolvam seus produtos ao mesmo tempo em que contribuem para enfrentar problemas concretos da cidade.
Quais áreas são prioritárias?
O edital estabelece como áreas prioritárias: cidades inteligentes, saúde, educação, mobilidade urbana, turismo, comércio e serviços, sustentabilidade e soluções tecnológicas para a gestão pública.
Também poderão participar empresas de outros segmentos, desde que apresentem inovação relevante, viabilidade técnica e potencial de impacto econômico.
A Prefeitura destaca ainda setores considerados estratégicos para Taubaté e região, como os segmentos automotivo, metalmecânico, aeronáutico, industrial e logístico.
Como será a seleção
A escolha das startups ocorrerá em etapas. O processo inclui análise da documentação, avaliação técnica do pré-projeto, apresentação da proposta em formato de pitch e classificação final.
Entre os critérios avaliados estarão o grau de inovação, potencial de mercado, capacidade de crescimento, qualificação da equipe, viabilidade técnica e impacto econômico e social.
A pontuação máxima será de 100 pontos, e as empresas precisarão alcançar pelo menos 60 pontos para serem classificadas.
A banca terá representantes da Prefeitura e convidados de instituições ligadas ao ecossistema de inovação, como Sebrae, Senai, Ciesp, ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taubaté), Unitau (Universidade de Taubaté) e Instituto IS Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana.
Inscrições para o programa
As empresas interessadas deverão fazer a inscrição exclusivamente pela internet (clique aqui), dentro do prazo previsto no edital. Será necessário apresentar o formulário de inscrição, o pré-projeto da startup e os documentos exigidos. O edital completo está disponível no portal da Prefeitura de Taubaté.
O período de inscrições é de 30 dias a partir da publicação do edital. Depois da análise das propostas, apresentação dos pitches, fase de recursos e divulgação do resultado, o início do programa está previsto para ocorrer em até 15 dias após a homologação das startups selecionadas.
Com a nova seleção, a Prefeitura informou que pretende ampliar a atuação do HITT como um espaço permanente de conexão entre empreendedores, empresas, universidades, instituições, setor produtivo e poder público, fortalecendo o ambiente de inovação em Taubaté.