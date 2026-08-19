A Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para selecionar até 18 startups interessadas em participar do Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté).

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A proposta é aproximar empresas de tecnologia dos desafios enfrentados pelo município e estimular a criação de soluções que possam ser aplicadas na gestão pública. Atualmente, o HITT não conta com nenhuma empresa incubada.