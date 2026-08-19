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VIOLÊNCIA

Motorista é preso após atropelar motociclista em briga em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 3 min
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Caso foi registrado rua Moisés Ruston, na Vila Denise, em Jacareí
Caso foi registrado rua Moisés Ruston, na Vila Denise, em Jacareí

Um motorista foi preso em flagrante após perseguir e atingir uma motocicleta durante uma discussão de trânsito na noite de terça-feira (18), na rua Moisés Ruston, na Vila Denise, em Jacareí.

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O motociclista, de 36 anos, ficou gravemente ferido e precisou passar por cirurgia na Santa Casa. A passageira que estava na moto também recebeu atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após um desentendimento entre o condutor de um Peugeot 308 e o motociclista, que pilotava uma Honda CB 300R.

A passageira, de 48 anos, relatou à polícia que o carro teria fechado a motocicleta. Depois da manobra, o motociclista teria chutado o veículo e, conforme outro relato registrado no documento, atingido o retrovisor.

Ainda de acordo com o depoimento da passageira, o motorista passou a acompanhar a motocicleta e, na sequência, teria jogado o Peugeot contra a moto. A Polícia Civil acionou a perícia para analisar os veículos, o local e os vestígios da colisão.

Versão do motorista

O motorista apresentou uma versão diferente à Polícia Civil. Acompanhado de advogado, ele negou ter perseguido a motocicleta ou provocado a colisão de forma intencional.

Segundo o depoimento, a moto teria passado em alta velocidade, freado bruscamente e batido em um veículo que estava à frente. O motorista afirmou que, depois disso, o Peugeot atingiu a motocicleta. Ele também disse ter ouvido de pessoas que estavam no local que o motociclista estaria chutando retrovisores de outros veículos.

O motorista passou por exame clínico, que não apontou alteração na capacidade psicomotora. Policiais militares que atenderam a ocorrência também relataram que ele não apresentava sinais aparentes de embriaguez.

Quatro veículos

A colisão não ficou restrita ao carro e à motocicleta. Segundo o boletim, a moto foi projetada contra um Volkswagen Voyage, que atingiu um Ford Fiesta.

Um dos motoristas contou à polícia que estava parado em um semáforo quando ouviu uma forte frenagem. Na sequência, o Voyage foi atingido e acabou batendo no Fiesta.

O proprietário do Voyage relatou dores no ombro e no joelho. O condutor do Fiesta não ficou ferido.

Investigação

A Polícia Civil decidiu não tratar o episódio apenas como um acidente de trânsito. Os relatos sobre uma possível perseguição e a suspeita de que o carro tenha sido lançado deliberadamente contra a motocicleta foram considerados na decisão.

A delegada responsável pelo plantão determinou a prisão em flagrante do motorista por duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, uma para cada ocupante da motocicleta. A classificação poderá ser alterada durante o andamento da investigação.

A Polícia Civil também pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Até a emissão do boletim de ocorrência, às 4h51 desta quarta-feira (19), não havia informação sobre uma decisão judicial a respeito do pedido. O motorista foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí.

A perícia deverá ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão e verificar se o impacto contra a motocicleta foi provocado de forma intencional. Os veículos envolvidos foram apreendidos ou registrados na ocorrência para análise.

A investigação agora deverá confrontar os depoimentos das vítimas e testemunhas com a versão apresentada pelo motorista e os resultados dos exames periciais. A responsabilidade criminal dependerá da análise das provas e das decisões da Justiça.

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