Um motorista foi preso em flagrante após perseguir e atingir uma motocicleta durante uma discussão de trânsito na noite de terça-feira (18), na rua Moisés Ruston, na Vila Denise, em Jacareí.

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O motociclista, de 36 anos, ficou gravemente ferido e precisou passar por cirurgia na Santa Casa. A passageira que estava na moto também recebeu atendimento médico.