O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos recebe, de 25 a 27 de agosto, a 13ª edição da Innovation Week. O evento, que tem entrada gratuita, espera movimentar mais de R$ 35 milhões em negócios e reunir empresas, investidores, gestores públicos, especialistas e lideranças do setor de tecnologia.
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A programação ocorre das 9h às 18h e terá mais de 60 expositores, além de nove trilhas temáticas voltadas a áreas como Inteligência Artificial, novas tecnologias, sustentabilidade, empreendedorismo, indústria e saúde.
A expectativa de negócios para 2026 tem como referência os resultados da edição anterior. Em 2025, a Innovation Week recebeu mais de 6 mil visitantes, promoveu mais de 400 reuniões entre empresas e contou com mais de 100 palestrantes e 50 marcas parceiras.
Empresas e investidores
Neste ano, cerca de 80% dos mais de 60 expositores estarão ligados diretamente ao ecossistema de inovação de São José dos Campos e região. A feira apresentará soluções relacionadas à transformação digital, indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT), educação digital, GovTech e tecnologias inteligentes.
Outro destaque será a Rodada de Negócios, destinada a gestores públicos e executivos C-level. A iniciativa terá reuniões B2B e B2G organizadas de acordo com os setores de atuação e os interesses dos participantes.
Com o tema “Explore novas ideias”, a Innovation Week será dividida em nove trilhas: Aeroespacial; Agro e Alimentação; ASG e Sustentabilidade; Capital e Investimento; Cidades Inteligentes e GovTech; Empreendedorismo; Manufatura; Saúde e Biotech; e Tecnologia Aplicada e Inteligência Artificial.
Segundo Ana Abreu, coordenadora do Cluster TIC Vale/PIT, a proposta é estimular conexões capazes de transformar conhecimento e ideias em novas oportunidades.
Astrofísica do ITA
Entre os nomes confirmados está a astrofísica e professora do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) Duília de Mello, referência internacional em ciência e divulgação científica.
Ela participa da programação no dia 26 de agosto, quando abordará a relação entre conhecimento, pesquisa, inovação e oportunidades de negócios.
Duília de Mello ficou conhecida internacionalmente por sua atuação na astronomia e pela descoberta da supernova SN 1997D, além de acumular reconhecimentos no Brasil e no exterior.
Inteligência Artificial
A Inteligência Artificial será um dos principais temas da Innovation Week 2026. A programação prevê debates sobre o uso da tecnologia nas empresas, os impactos no mercado de trabalho e as transformações nas carreiras.
Pela primeira vez, o evento terá a participação da futurista Michelle Schneider. Ela encerra o primeiro dia da programação, em 25 de agosto, às 16h30, com uma apresentação sobre as mudanças provocadas pela IA nas profissões, na liderança e nas competências exigidas pelo mercado.
A MeetKai Brasil, nova integrante do ecossistema do PIT e patrocinadora da Innovation Week, também participa da programação com conteúdos sobre Inteligência Artificial soberana e aplicações da tecnologia em setores estratégicos.
Para Alessandro Quattrini, Head de Gestão e Negócios da empresa, o desenvolvimento de tecnologias de IA precisa considerar aspectos como segurança, confiança, legislação e contexto de cada país.
Como participar
A participação no evento é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição antecipadamente pela plataforma Sympla (clique aqui).
SERVIÇO
13ª Innovation Week 2026
Data: 25 a 27 de agosto de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos
Entrada: gratuita, mediante inscrição antecipada
Inscrições: Sympla
Mais informações: innovationweeksjc.com.br