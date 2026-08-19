O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos recebe, de 25 a 27 de agosto, a 13ª edição da Innovation Week. O evento, que tem entrada gratuita, espera movimentar mais de R$ 35 milhões em negócios e reunir empresas, investidores, gestores públicos, especialistas e lideranças do setor de tecnologia.

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A programação ocorre das 9h às 18h e terá mais de 60 expositores, além de nove trilhas temáticas voltadas a áreas como Inteligência Artificial, novas tecnologias, sustentabilidade, empreendedorismo, indústria e saúde.