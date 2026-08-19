Uma colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus deixou 23 mortos e outros cinco feridos no km 209 da BR-373, em Ipiranga, no Paraná. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19).

O micro-ônibus era da Prefeitura de Imbituva e transportava pacientes do município para Curitiba, onde fariam tratamento médico. A carreta envolvida no acidente tem placa de Erechim (RS). Viaturas do IML (Instituto Médico-Legal) já aguardam no local para realizar a retirada dos corpos.

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