Uma colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus deixou 23 mortos e outros cinco feridos no km 209 da BR-373, em Ipiranga, no Paraná. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19).
O micro-ônibus era da Prefeitura de Imbituva e transportava pacientes do município para Curitiba, onde fariam tratamento médico. A carreta envolvida no acidente tem placa de Erechim (RS). Viaturas do IML (Instituto Médico-Legal) já aguardam no local para realizar a retirada dos corpos.
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A ocorrência permanece em andamento. Até o momento, entre as vítimas fatais foram contabilizadas duas crianças, o motorista do caminhão e passageiros do micro-ônibus. Uma criança de seis anos está entre os feridos, que foram encaminhados ao Hospital Regional dos Campos Gerais.
Viaturas do IML (Instituto Médico-Legal) já aguardam no local para realizar a retirada dos corpos. Após os procedimentos necessários, eles serão encaminhados à UETC (Unidade de Execução Técnico-Científica) de Ponta Grossa, onde passarão pelo processo de identificação. Familiares das vítimas podem buscar informações junto ao órgão pelo telefone (42) 99905-9533.
A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, emitiu uma nota de pesar e informou que mantém equipes no local. Segundo a empresa, mais de dez veículos operacionais estão mobilizados para atender à ocorrência e auxiliar nos trabalhos.
O trecho da rodovia permanece interditado e ainda não há previsão para a liberação da pista. Há cerca de cinco quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa. No sentido Prudentópolis, onde seguia o caminhão, também há registro de congestionamento. A orientação é para que os motoristas evitem a área.