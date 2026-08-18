Pazes

Um dia após vir a público o vídeo que mostrava uma discussão entre o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, e dois árbitros que apitaram um torneio de futebol no Clube de Campo Santa Rita, o secretário gravou outro vídeo, ao lado de um dos árbitros, para afirmar que os dois já fizeram as pazes.

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Coisa antiga

No novo vídeo, Rafael Silva aparece ao lado do árbitro, identificado pelo apelido de China, e diz que a discussão aconteceu meses atrás. "Esse vídeo é uma coisa que aconteceu há mais de dois meses, não é algo recente, não é algo novo. Realmente houve uma discussão dentro de um campeonato, de um clube privado", afirmou. "Eu e o China já tínhamos conversado, já tínhamos se acertado sobre isso. Não tem nenhuma mágoa, não houve nenhuma questão de ameaça sua comigo, minha com você", acrescentou o secretário.