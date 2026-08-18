Pazes
Um dia após vir a público o vídeo que mostrava uma discussão entre o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, e dois árbitros que apitaram um torneio de futebol no Clube de Campo Santa Rita, o secretário gravou outro vídeo, ao lado de um dos árbitros, para afirmar que os dois já fizeram as pazes.
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Coisa antiga
No novo vídeo, Rafael Silva aparece ao lado do árbitro, identificado pelo apelido de China, e diz que a discussão aconteceu meses atrás. "Esse vídeo é uma coisa que aconteceu há mais de dois meses, não é algo recente, não é algo novo. Realmente houve uma discussão dentro de um campeonato, de um clube privado", afirmou. "Eu e o China já tínhamos conversado, já tínhamos se acertado sobre isso. Não tem nenhuma mágoa, não houve nenhuma questão de ameaça sua comigo, minha com você", acrescentou o secretário.
Do jogo
"É do jogo, coisa que acontece no jogo, normal", disse China. "Eu acabei dizendo algo para ele, que eu não gostaria de ter falado. Pedi desculpas já para ele", afirmou o secretário. "Eu também errei lá", completou China. "A gente não é inimigo. Não houve ameaça de nenhuma parte, nem dele comigo, nem minha com ele", finalizou o secretário, dizendo acreditar que a divulgação do primeiro vídeo "é uma questão política".
Origem
No começo do primeiro vídeo, China perguntou ao secretário: "por que você está me ameaçando lá fora?". O secretário respondeu: "se você apitar desse jeito que você apitou lá fora, eu quero que se foda". Na continuação, um segundo árbitro disse ao secretário: "não chama os outros de merda, não". E China falou: "quem você pensa que é para ameaçar os outros?". O secretário respondeu: "não te ameacei, falei que vou te pegar no apito. Eu sou associado. Para você apitar aqui, eu pago o clube para você apitar".