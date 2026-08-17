Vídeo
Um vídeo publicado nessa segunda-feira (17) nas redes sociais mostra o secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, discutindo com dois árbitros em meio a um torneio de futebol no Clube de Campo Santa Rita.
Discussão 1
No começo do vídeo, o primeiro árbitro pergunta ao secretário: "por que você está me ameaçando lá fora?". O secretário responde: "se você apitar desse jeito que você apitou lá fora, eu quero que se foda". Na sequência, o secretário reclama de uma pessoa que está atrás dos árbitros, filmando a discussão.
Discussão 2
Na continuação, o segundo árbitro diz ao secretário: "não chama os outros de merda, não". O primeiro árbitro fala: "quem você pensa que é para ameaçar os outros?". O secretário responde: "não te ameacei, falei que vou te pegar no apito. Eu sou associado. Para você apitar aqui, eu pago o clube para você apitar".
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Clube
A coluna encaminhou mensagens para a direção do clube na noite dessa segunda-feira (17), mas não houve resposta. A coluna não conseguiu contato com os árbitros envolvidos na discussão.
Secretário 1
Em contato com a coluna, o secretário, que está no cargo desde dezembro de 2024, confirmou a veracidade do vídeo, mas disse se tratar de um episódio antigo - ele não soube afirmar a data exata. Para Rafael Silva, a divulgação do material agora tem objetivo "político". "Não foi agora e não foi nos últimos dois meses que isso aconteceu. Alguém guardou para usar agora, por motivo político".
Secretário 2
Segundo o secretário, o campeonato foi disputado por times de futebol de campo formados por associados do Santa Rita, com arbitragem contratada pelo clube. Rafael Silva, que jogou por uma das equipes, afirmou que a confusão começou após uma partida apitada pelo primeiro árbitro.
Secretário 3
"Esse árbitro, que não sei o nome dele, terminou uma partida antes do tempo regulamentar, aos 43 minutos do segundo tempo, sem qualquer justificativa. Os times brigavam por classificação e ele prejudicou as duas equipes. Ele foi questionado por ambas equipes e saiu chamando as pessoas de 'merda', dizendo que só jogavam ali porque pagavam. Foi extremamente grosseiro com as equipes. Ambas as equipes chamaram a organização do campeonato e ele não apitou mais jogos depois disso".
Secretário 4
À coluna, o secretário negou que tenha ameaçado o árbitro quando disse: "se você apitar desse jeito que você apitou lá fora, eu quero que se foda". "Aqui [no Santa Rita] é um clube, ninguém vai bater nele. Mas se ele apitar desse jeito no [campeonato] amador, ele vai se prejudicar. O que quis dizer foi nesse sentido", alegou.
Secretário 5
Ainda de acordo com o secretário, o vídeo foi gravado mais de 30 minutos após o fim da partida, na saída do vestiário dos jogadores. "Ele [árbitro] que foi atrás de mim no clube, não fui eu que fui atrás dele. Ali é o vestiário dos jogadores", disse. "Não me apresentei como secretário e nem usei do cargo para qualquer coisa. [A confusão] não tem nenhuma relação com o Rafael secretário, mas com o Rafael associado [do clube]", acrescentou.