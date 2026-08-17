Secretário 1

Em contato com a coluna, o secretário, que está no cargo desde dezembro de 2024, confirmou a veracidade do vídeo, mas disse se tratar de um episódio antigo - ele não soube afirmar a data exata. Para Rafael Silva, a divulgação do material agora tem objetivo "político". "Não foi agora e não foi nos últimos dois meses que isso aconteceu. Alguém guardou para usar agora, por motivo político".

Secretário 2

Segundo o secretário, o campeonato foi disputado por times de futebol de campo formados por associados do Santa Rita, com arbitragem contratada pelo clube. Rafael Silva, que jogou por uma das equipes, afirmou que a confusão começou após uma partida apitada pelo primeiro árbitro.

Secretário 3

"Esse árbitro, que não sei o nome dele, terminou uma partida antes do tempo regulamentar, aos 43 minutos do segundo tempo, sem qualquer justificativa. Os times brigavam por classificação e ele prejudicou as duas equipes. Ele foi questionado por ambas equipes e saiu chamando as pessoas de 'merda', dizendo que só jogavam ali porque pagavam. Foi extremamente grosseiro com as equipes. Ambas as equipes chamaram a organização do campeonato e ele não apitou mais jogos depois disso".