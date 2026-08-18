A Polícia Civil confirmou a identidade das duas vítimas que morreram após o desabamento de uma passarela sobre a Rodovia Fernão Dias, em Vargem, na manhã desta terça-feira (18).

As vítimas eram Rosangela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e o filho Douglas Soares Quaresma, de 40. A informação foi confirmada pelo delegado Hermes Jum Nakashima, responsável pelo acompanhamento da ocorrência. Os familiares já foram avisados.

Mãe e filho estavam em um carro que seguia pela rodovia quando a passarela caiu sobre a pista. De acordo com as informações apuradas, a estrutura foi atingida por um caminhão que era transportado por uma carreta e acabou desabando no sentido São Paulo.