A Polícia Civil confirmou a identidade das duas vítimas que morreram após o desabamento de uma passarela sobre a Rodovia Fernão Dias, em Vargem, na manhã desta terça-feira (18).
As vítimas eram Rosangela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e o filho Douglas Soares Quaresma, de 40. A informação foi confirmada pelo delegado Hermes Jum Nakashima, responsável pelo acompanhamento da ocorrência. Os familiares já foram avisados.
Mãe e filho estavam em um carro que seguia pela rodovia quando a passarela caiu sobre a pista. De acordo com as informações apuradas, a estrutura foi atingida por um caminhão que era transportado por uma carreta e acabou desabando no sentido São Paulo.
O carro em que estavam Rosangela e Douglas foi atingido diretamente. Os dois morreram ainda no local. Os corpos foram retirados do veículo e encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Bragança Paulista.
Motorista é preso em flagrante
O condutor do caminhão envolvido no acidente, identificado como Deyvidson Temudo de Oliveira, de 42 anos, foi preso em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Cadeia Pública de Piracaia. Até a última atualização, não havia informação sobre advogado constituído para a defesa.
A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades.
Outro caminhoneiro ficou ferido
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia no sentido Belo Horizonte quando o caminhão transportado atingiu a passarela.
Com o impacto, parte da estrutura caiu sobre as faixas no sentido São Paulo e atingiu, além do carro das vítimas, um segundo caminhão.
O motorista desse veículo ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico.
Fernão Dias segue interditada
A queda da passarela provocou a interdição da Fernão Dias nos dois sentidos e uma operação de grande porte foi montada para retirar a estrutura.
Por volta das 16h, equipes da concessionária Motiva Minas_SP trabalhavam com cinco guindastes e dois guinchos, além de profissionais das áreas operacional, de pavimentação e engenharia elétrica.
Antes do início da retirada das vigas, foi necessário isolar completamente o trecho, verificar a estabilidade das partes que permaneceram em pé, interromper o fornecimento de energia elétrica e preparar os pontos que seriam utilizados para içar a estrutura.
A concessionária informou que o procedimento exige uma série de medidas de segurança por causa da complexidade da operação.
Congestionamento passa de 20 quilômetros
No fim da tarde, a interdição provocava longas filas nos dois sentidos da Fernão Dias.
Às 17h41, o congestionamento chegava a 23 quilômetros no sentido Belo Horizonte e a 15 quilômetros no sentido São Paulo.