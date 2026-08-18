Veto

Em votação ocorrida nessa terça-feira (18), a Câmara de Taubaté manteve o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto da oposição que visava impedir que uma mesma pessoa respondesse simultaneamente por duas secretarias municipais. Com isso, a proposta será arquivada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Votação 1

Sete vereadores votaram pela manutenção do veto: Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Cesinha da Academia (Podemos), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Zelinda Pastora (PRD).