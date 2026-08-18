"Tinha mais medo de ser comida por tubarão do que de me afogar".

O pavor que ninguém imagina ao passar duas noites perdido no mar aberto. Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, conta no Documento OVALE Cast como lidava com o medo de predadores na escuridão e se emociona ao relembrar a pergunta inocente da filha de 5 anos ao ver suas feridas no hospital.

Bruna transformou uma experiência extrema em uma mensagem de fé, perseverança e esperança. LEIA AQUI A ENTREVISTA COMPLETA