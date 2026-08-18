18 de agosto de 2026
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Milagre no mar: 'Tive medo de ser comida por tubarão', diz Bruna

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE Cast

"Tinha mais medo de ser comida por tubarão do que de me afogar".

O pavor que ninguém imagina ao passar duas noites perdido no mar aberto. Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, conta no Documento OVALE Cast como lidava com o medo de predadores na escuridão e se emociona ao relembrar a pergunta inocente da filha de 5 anos ao ver suas feridas no hospital.

Bruna transformou uma experiência extrema em uma mensagem de fé, perseverança e esperança. LEIA AQUI A ENTREVISTA COMPLETA

Ela relembrou o medo, o frio, a desidratação e a luta para permanecer viva, e contou como um inesperado desvio na rota de um pescador foi decisivo para que ela fosse encontrada. Para Bruna, tudo aconteceu por um propósito.

A entrevista completa pode ser vista no site de OVALE e também no canal de Youtube do jornal.

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