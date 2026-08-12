“Começou a encher de água, a gente tentou nadar até uma ilha”. Após sobreviver 42 horas à deriva em meio à escuridão do alto-mar, com frio extremo, medo e desidratação, a jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, abriu o coração ao OVALE Cast para narrar a experiência de fé e superação que comoveu o Litoral Norte de São Paulo e o Brasil.

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O que deveria ser apenas um passeio de domingo em Ilhabela, naquele domingo (24 de maio), transformou-se em um cenário de sobrevivência extrema. Bruna aceitou o convite de um amigo para dar uma volta de jet ski. O tempo no momento do embarque estava levemente nublado, sem vento forte ou ondas agressivas.