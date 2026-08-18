Um vídeo mostra o momento em que a passarela desaba após ser atingida por um caminhão na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem (SP), na manhã desta terça-feira (18). A queda da estrutura provocou a interdição total da rodovia e deixou duas pessoas mortas.

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Nas imagens, é possível acompanhar o instante em que o caminhão atinge a passarela. Na sequência, a estrutura desaba sobre a pista, atingindo veículos que passavam pelo trecho.