Um vídeo mostra o momento em que a passarela desaba após ser atingida por um caminhão na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem (SP), na manhã desta terça-feira (18). A queda da estrutura provocou a interdição total da rodovia e deixou duas pessoas mortas.
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Nas imagens, é possível acompanhar o instante em que o caminhão atinge a passarela. Na sequência, a estrutura desaba sobre a pista, atingindo veículos que passavam pelo trecho.
O acidente aconteceu na altura do km 5, no sentido São Paulo. Além do caminhão, um carro de passeio se envolveu na ocorrência e ficou completamente destruído. Uma terceira pessoa ficou ferida e passa por avaliação.
Segundo a concessionária Motiva Minas SP, o atendimento foi acionado às 10h24. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o local.
Por volta das 11h, a Fernão Dias estava interditada nos dois sentidos. Havia cerca de 3 km de congestionamento no sentido Belo Horizonte e 8 km no sentido São Paulo.
Até a última atualização, não havia previsão para a liberação da rodovia. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e as circunstâncias do acidente são investigadas.