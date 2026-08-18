Uma passarela desabou após ser atingida por um caminhão e deixou duas pessoas mortas na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem (SP). Uma terceira vítima ficou ferida e passa por avaliação médica.
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O acidente ocorreu na altura do km 5, no sentido São Paulo, e envolveu pelo menos um caminhão e um carro de passeio. O automóvel ficou completamente destruído após a queda da estrutura.
Segundo a concessionária Motiva Minas SP, as equipes foram acionadas às 10h24 para atender à ocorrência. Por volta das 11h, a rodovia estava totalmente interditada nos dois sentidos.
A interdição provocava cerca de 3 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte e 8 quilômetros no sentido São Paulo.
Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalham no local. Foram mobilizados duas viaturas de resgate, um veículo de inspeção e um guincho.
Até a última atualização, as identidades das vítimas ainda não haviam sido divulgadas. Também não havia informações sobre as circunstâncias que levaram o caminhão a atingir a passarela.
A pista permanecia sem previsão de liberação. A ocorrência está em andamento, e a PRF orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao se aproximarem do trecho.