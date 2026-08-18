Uma passarela desabou após ser atingida por um caminhão e deixou duas pessoas mortas na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem (SP). Uma terceira vítima ficou ferida e passa por avaliação médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na altura do km 5, no sentido São Paulo, e envolveu pelo menos um caminhão e um carro de passeio. O automóvel ficou completamente destruído após a queda da estrutura.