Uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas comprou armas com dinheiro de roubos e utilizou carros roubados para arquitetar a morte de rivais em Taubaté, segundo a Polícia Civil.

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A estrutura do grupo foi alvo da Operação X-Men, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) nessa segunda-feira (17). Dez investigados foram presos.