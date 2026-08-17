A Polícia Civil apura se policiais militares à paisana participaram da ação que terminou com um tenente da PM gravemente ferido a tiros na noite de sábado (15), em Potim, no Vale do Paraíba. O caso, inicialmente tratado como uma tentativa de homicídio, ganhou novos elementos após o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Guaratinguetá.

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O boletim levanta a possibilidade de fogo amigo, já que os disparos que atingiram o tenente podem ter partido de outros policiais militares. Um homem de 30 anos, que também estava no local, foi baleado durante a ocorrência.