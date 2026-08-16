Câmeras de segurança flagraram a tentativa de homicídio contra um tenente da Polícia Militar, de 31 anos, em Potim, no Vale do Paraíba, na noite deste sábado (15). O policial estava de folga quando três homens desembarcaram de um carro e efetuaram diversos disparos contra ele. As imagens mostram a ação, que durou apenas 16 segundos.

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O crime aconteceu na Travessa Irineu Alves, no fim da noite. Um homem de 30 anos também foi atingido pelos tiros.