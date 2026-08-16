Câmeras de segurança flagraram a tentativa de homicídio contra um tenente da Polícia Militar, de 31 anos, em Potim, no Vale do Paraíba, na noite deste sábado (15). O policial estava de folga quando três homens desembarcaram de um carro e efetuaram diversos disparos contra ele. As imagens mostram a ação, que durou apenas 16 segundos.
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O crime aconteceu na Travessa Irineu Alves, no fim da noite. Um homem de 30 anos também foi atingido pelos tiros.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o tenente foi baleado na região do peito e estava em estado grave. Ele foi socorrido inicialmente e posteriormente levado à UPA de Guaratinguetá.
Não havia, até a publicação desta reportagem, boletim médico oficial atualizado sobre o estado de saúde do policial e do outro homem ferido.
Como foi o crime
As imagens das câmeras de segurança mostram um Uno passando pela rua às 22h14. Em determinado ponto da via, o veículo para e três homens desembarcam.
Na sequência, os suspeitos efetuam diversos disparos contra o policial. A ação é rápida: entre a parada do carro, os tiros e a fuga, passam-se aproximadamente 16 segundos.
As imagens foram recolhidas pela Polícia Civil e são consideradas importantes para a investigação. A identificação do veículo, porém, ainda é dificultada pela baixa qualidade das imagens.
PM foi baleado no peito
O tenente foi atingido por um disparo na região do tórax. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para prestar apoio ao atendimento.
Inicialmente, o policial foi levado para uma unidade de saúde de Potim. Como não havia médico cirurgião de plantão no local, uma Unidade de Resgate da Estação de Bombeiros de Aparecida foi acionada para fazer a transferência para a UPA de Guaratinguetá, onde havia cirurgião de plantão.
O policial ficou sob os cuidados da equipe médica.
Outro homem também foi atingido
Além do tenente, um homem de 30 anos foi atingido durante os disparos. Ele levou um tiro no pé e foi encaminhado para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Aparecida.
Ainda não há informações oficiais sobre a extensão dos ferimentos ou sobre o estado de saúde das duas vítimas.
Polícia procura suspeitos
Após o ataque, policiais civis estiveram no local e recolheram informações para tentar esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.
As imagens das câmeras de segurança foram apreendidas e serão analisadas. A principal linha de investigação inclui a identificação do Uno utilizado pelos criminosos. Até o momento, os três homens que aparecem nas imagens não foram identificados.
O caso foi registrado na Delegacia de Guaratinguetá como tentativa de homicídio e lesão corporal. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do ataque e trabalha para localizar os autores.