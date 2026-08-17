As forças de segurança pública caçam o criminoso que baleou um policial militar da Força Tática durante uma averiguação de denúncia na noite deste domingo (16), no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos. O atirador fugiu para uma área de mata após o confronto e ainda não havia sido localizado até a madrugada desta segunda-feira (17).

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM foram acionadas para dar apoio à Força Tática depois que um policial foi atingido por um disparo de arma de fogo. Os policiais que chegaram posteriormente não presenciaram o confronto e relataram à Polícia Civil as informações recebidas dos integrantes da equipe que participou da incursão.