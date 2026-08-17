As forças de segurança pública caçam o criminoso que baleou um policial militar da Força Tática durante uma averiguação de denúncia na noite deste domingo (16), no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos. O atirador fugiu para uma área de mata após o confronto e ainda não havia sido localizado até a madrugada desta segunda-feira (17).
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM foram acionadas para dar apoio à Força Tática depois que um policial foi atingido por um disparo de arma de fogo. Os policiais que chegaram posteriormente não presenciaram o confronto e relataram à Polícia Civil as informações recebidas dos integrantes da equipe que participou da incursão.
A ocorrência aconteceu em uma viela estreita, com pouca ou nenhuma iluminação e próxima a uma área de mata e vegetação densa. O cenário, segundo o registro policial, dificultava a visibilidade e teria facilitado a fuga do suspeito.
PM foi baleado durante incursão
A equipe da Força Tática fazia uma averiguação após uma denúncia de que um homem estaria armado no local. Dois policiais entraram a pé na viela, enquanto o motorista permaneceu na viatura.
Durante a incursão, os policiais teriam encontrado o suspeito próximo a uma fogueira. De acordo com o relato registrado no boletim de ocorrência, o homem efetuou um disparo contra os agentes e atingiu a mão direita do cabo.
O policial reagiu e efetuou um disparo contra o suspeito. Conforme as informações repassadas aos policiais que atenderam posteriormente à ocorrência, foram realizados apenas dois disparos: um pelo criminoso e outro pelo PM.
Não foi possível confirmar se o suspeito foi atingido pelo tiro de revide. Depois do confronto, ele fugiu em direção à área de mata.
Atirador ainda não foi identificado
As equipes policiais realizaram buscas e varreduras na região, mas não encontraram o homem. Até o encerramento do boletim, a identidade do autor do disparo também não havia sido confirmada.
A Polícia Civil realizou a perícia no local. Uma cápsula deflagrada, possivelmente da arma utilizada pelo policial militar, foi encontrada. O projétil que atingiu o cabo também foi apreendido.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos como tentativa de homicídio contra agente público no exercício da função. A investigação busca identificar e localizar o responsável pelo disparo.
Policial passou por cirurgia
O cabo foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. O projétil ficou alojado em sua mão e precisou ser retirado durante um procedimento cirúrgico.
A Polícia Civil também requisitou perícia no local e exame do IML (Instituto Médico Legal).
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