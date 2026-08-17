Um policial militar da Força Tática foi baleado durante uma averiguação de denúncia na noite deste domingo (16), em São José dos Campos. O caso aconteceu na rua Carlos Marcondes, no Jardim Limoeiro, onde a equipe foi verificar a informação de que um homem estaria armado.

O policial, um cabo de 34 anos, foi atingido na mão depois de entrar em uma viela para averiguar a denúncia. O suspeito fugiu pela área de mata e, até o momento, não havia sido localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática chegou ao local e iniciou a incursão. O motorista permaneceu na viatura enquanto o cabo desceu e entrou na viela.