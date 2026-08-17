17 de agosto de 2026
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TROCA DE TIROS

PM da Força Tática é baleado durante averiguação em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa

Um policial militar da Força Tática foi baleado durante uma averiguação de denúncia na noite deste domingo (16), em São José dos Campos. O caso aconteceu na rua Carlos Marcondes, no Jardim Limoeiro, onde a equipe foi verificar a informação de que um homem estaria armado.

O policial, um cabo de 34 anos, foi atingido na mão depois de entrar em uma viela para averiguar a denúncia. O suspeito fugiu pela área de mata e, até o momento, não havia sido localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática chegou ao local e iniciou a incursão. O motorista permaneceu na viatura enquanto o cabo desceu e entrou na viela.

O policial teria encontrado o suspeito próximo a uma fogueira. Conforme o registro policial, o homem efetuou um disparo contra o agente, que teria reagido e revidado.

Durante a troca de tiros, o cabo foi atingido na mão. O suspeito conseguiu fugir pela região de mata e vegetação densa.

PM passou por cirurgia

Após ser baleado, o policial foi socorrido e levado ao Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos.

O projétil ficou alojado na mão do cabo. Ele recebeu atendimento médico e precisou passar por uma cirurgia para a retirada da bala.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial.

Polícia procura suspeito em área de mata

O local onde ocorreu a tentativa de homicídio é uma via estreita, com pouca ou nenhuma iluminação pública e próxima a uma área de mata. Segundo o boletim de ocorrência, as características do trecho dificultavam a visibilidade e poderiam facilitar a fuga do suspeito.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. Um projétil foi apreendido pelos peritos.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como tentativa de homicídio contra agente público no exercício da função. A investigação busca identificar e localizar o homem que atirou contra o policial.

Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito. Eventuais imagens de câmeras do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) também poderão auxiliar na apuração da ocorrência.

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