Quem matou Sílvio? A Polícia Civil investiga a execução de Sílvio Cesar Pereira dos Santos, de 49 anos, morto com um tiro na região do rosto durante uma emboscada no bairro Santa Tereza, em Taubaté, na noite deste domingo (16). O autor do crime ainda não foi identificado.
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Segundo o boletim de ocorrência, Sílvio foi encontrado com intenso sangramento provocado por um disparo de arma de fogo na região da face. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou a morte da vítima ainda no local.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada. A polícia trabalha para esclarecer a dinâmica do assassinato e descobrir quem planejou e executou o ataque.
A Polícia Civil continua investigando o caso para descobrir a autoria e a motivação do crime.
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Polícia encontra marcas de tiros
Durante os trabalhos no local e nas proximidades, policiais militares encontraram vestígios compatíveis com disparos de arma de fogo.
Uma perfuração foi identificada no portão de uma residência e outra em uma janela no interior do imóvel. Os elementos foram preservados para a investigação e deverão passar por análise pericial. A ocorrência também cita uma testemunha, mas não há informação de que ela tenha presenciado o momento exato em que Sílvio foi baleado.
Carro com marcas de tiros é localizado
Ainda durante as diligências, os policiais encontraram um Volkswagen Gol na Rua Major Doutor Valdemar Furquim, próximo a um posto de combustíveis desativado.
O veículo apresentava sinais aparentes de ter sido atingido por disparos. Dentro do carro, os policiais localizaram dois estojos de munição calibre 9 mm, após os exames periciais preliminares. O automóvel e as munições foram apreendidos e preservados para a perícia.
Celular pode ajudar a polícia a descobrir autor
O celular de Sílvio também foi apreendido pela Polícia Civil. O aparelho deverá ser analisado pelos investigadores e pode ajudar a reconstruir os momentos que antecederam o assassinato.
A polícia também busca imagens de câmeras de segurança instaladas na região. As gravações podem ajudar a identificar suspeitos, veículos envolvidos e esclarecer como ocorreu a emboscada. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso pelo assassinato.