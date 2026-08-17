Quem matou Sílvio? A Polícia Civil investiga a execução de Sílvio Cesar Pereira dos Santos, de 49 anos, morto com um tiro na região do rosto durante uma emboscada no bairro Santa Tereza, em Taubaté, na noite deste domingo (16). O autor do crime ainda não foi identificado.

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Segundo o boletim de ocorrência, Sílvio foi encontrado com intenso sangramento provocado por um disparo de arma de fogo na região da face. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou a morte da vítima ainda no local.