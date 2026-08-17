Sílvio Cesar Pereira dos Santos, de 49 anos, foi morto com um tiro na região do rosto em uma emboscada no bairro Santa Tereza, em Taubaté, na noite deste domingo (16). O autor do crime ainda não foi identificado.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com intenso sangramento provocado por um disparo de arma de fogo na região da face. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o médico da equipe constatou a morte de Sílvio ainda no local.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio qualificado por emboscada.
Polícia encontra vestígios de tiros
A dinâmica do assassinato ainda não foi esclarecida. Conforme o boletim de ocorrência, Sílvio teria sido surpreendido pelo autor, sem possibilidade de defesa.
Durante os trabalhos no local e nas imediações, policiais militares encontraram vestígios compatíveis com disparos de arma de fogo. Foram identificadas uma perfuração no portão de uma residência e outra em uma janela no interior do imóvel.
O registro policial também menciona uma testemunha, mas não há informação de que ela tenha presenciado o momento do crime.
Carro é localizado com marcas de tiros
Durante as diligências pelo bairro, os policiais localizaram um veículo Volkswagen Gol na Rua Major Doutor Valdemar Furquim, próximo a um posto de combustíveis desativado.
O carro apresentava sinais aparentes de ter sido atingido por disparos. Após os exames periciais preliminares, policiais encontraram dentro do veículo dois estojos de munição calibre 9 mm.
O automóvel e as munições foram preservados para análise pericial.
Celular da vítima é apreendido
A Polícia Civil requisitou perícia para o local do homicídio e para o veículo. O celular de Sílvio também foi apreendido e deverá ser analisado durante a investigação.
Até o momento, o autor do assassinato não foi identificado. Os investigadores também buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a emboscada e identificar o responsável pelo crime.
O caso segue sob investigação.