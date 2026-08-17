Sílvio Cesar Pereira dos Santos, de 49 anos, foi morto com um tiro na região do rosto em uma emboscada no bairro Santa Tereza, em Taubaté, na noite deste domingo (16). O autor do crime ainda não foi identificado.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com intenso sangramento provocado por um disparo de arma de fogo na região da face. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o médico da equipe constatou a morte de Sílvio ainda no local.