São José dos Campos inicia a semana com 620 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação, destinadas a pessoas com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

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As vagas são oferecidas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com destaque para a função de operador de telemarketing, que reúne 200 oportunidades, sendo 50 exclusivas para PCD (pessoas com deficiência). Também há 50 vagas para entrevistador de campo. Há ainda oportunidades nas áreas de comércio, administração, construção civil, serviços, entre outras.