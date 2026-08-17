17 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

Quer emprego? São José dos Campos tem 620 vagas imediatas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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São José dos Campos inicia a semana com 620 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação, destinadas a pessoas com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

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As vagas são oferecidas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com destaque para a função de operador de telemarketing, que reúne 200 oportunidades, sendo 50 exclusivas para PCD (pessoas com deficiência). Também há 50 vagas para entrevistador de campo. Há ainda oportunidades nas áreas de comércio, administração, construção civil, serviços, entre outras.

A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer à sede do PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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