31 de julho de 2026
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EMPREGO

SJC tem 40 vagas abertas para entrevistador sem experiência

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos está com 40 vagas temporárias para a função de entrevistador de campo. A oportunidade não exige experiência anterior nem formação específica.

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Os contratados serão responsáveis por realizar entrevistas domiciliares e registrar dados socioeconômicos e de mobilidade por meio de smartphones ou tablets.

Além desse cargo, o PAT oferece nesta quinta-feira (29) outras 499 vagas em setores como comércio, indústria e serviços. Os interessados devem comparecer à sede do órgão (Praça Afonso Pena, 175, Centro), das 8h às 16h. A lista completa de oportunidades está disponível no site da Prefeitura.

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