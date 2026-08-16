A irmã, Laura Berthoud, também pediu Justiça e contestou informações que, segundo ela, passaram a circular nas redes sociais após o feminicídio.

A mensagem foi publicada neste domingo (16) pela irmã da universitária Lívia Berthoud, de 23 anos, morta a tiros em Pindamonhangaba, e acompanha um desabafo da família em defesa da memória da jovem.No sábado (15), uma passeata homenageou Lívia.

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Em uma publicação, Laura afirmou que tem visto “muita desinformação” sobre a irmã e sobre as circunstâncias do crime. Entre os conteúdos contestados está a versão de que Lívia teria traído o ex-namorado, Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, conhecido como Cadu.

“Minha irmã nunca, NUNCA, chegou perto de fazer isso com ele e jamais faria”, escreveu Laura. Segundo ela, durante os quatro anos de relacionamento, Lívia teria se dedicado a cuidar, apoiar e ajudar o então namorado.