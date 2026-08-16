Um jovem de 24 anos que havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses foi morto com mais de 15 tiros, na noite deste sábado (15), em Jacareí. Alexandre Messias do Nascimento Barcelos foi atacado quando guardava o carro em um estacionamento particular na Avenida Vicência Batista da Silva, no Jardim do Vale.
Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos contra a vítima. Alexandre foi atingido diversas vezes. A equipe de urgência que esteve no local constatou a morte.
A perícia encontrou cápsulas de calibres 9 mm, .380 e .38 na cena do crime. A presença de munições de diferentes calibres indica, segundo os elementos levantados na ocorrência, que mais de uma arma pode ter sido utilizada no ataque.
Até o momento, ninguém foi preso.
Vítima havia sido baleada há dois meses
Alexandre já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio aproximadamente dois meses antes. Na ocasião, ele foi atingido por dois tiros, sendo que um dos projéteis ficou alojado no pulmão.
Em depoimento à polícia, a irmã da vítima, de 31 anos, afirmou que, naquele primeiro episódio, um adolescente teria sido o responsável pelos disparos. O jovem chegou a ser apreendido, mas posteriormente foi colocado em liberdade pela Justiça.
A irmã disse aos investigadores acreditar que o mesmo adolescente possa ter relação com o assassinato deste sábado. O nome citado consta no boletim de ocorrência, mas, até o momento, não houve indiciamento e não há confirmação de que ele tenha participado do novo crime.
A hipótese será investigada pela Polícia Civil.
Família diz que jovem queria mudar de vida
Ainda de acordo com o depoimento da irmã, Alexandre não teria relatado novas ameaças depois de receber alta hospitalar após a primeira tentativa de homicídio.
A família contou que o jovem trabalhava como pedreiro e havia começado a frequentar uma igreja com familiares. Segundo o relato, ele demonstrava intenção de mudar de vida.
Polícia investiga assassinato em Jacareí
Investigadores estiveram no local do crime, mas não encontraram testemunhas presenciais que pudessem esclarecer a dinâmica do ataque ou identificar os autores.
A Polícia Civil deve analisar as imagens de câmeras de segurança que eventualmente tenham registrado a passagem da motocicleta e o momento dos disparos, além de outros elementos coletados durante a perícia.
O caso foi registrado como homicídio e permanece sob investigação. A autoria e a motivação do assassinato ainda não foram esclarecidas.