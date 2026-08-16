Um jovem de 24 anos que havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses foi morto com mais de 15 tiros, na noite deste sábado (15), em Jacareí. Alexandre Messias do Nascimento Barcelos foi atacado quando guardava o carro em um estacionamento particular na Avenida Vicência Batista da Silva, no Jardim do Vale.

Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos contra a vítima. Alexandre foi atingido diversas vezes. A equipe de urgência que esteve no local constatou a morte.

A perícia encontrou cápsulas de calibres 9 mm, .380 e .38 na cena do crime. A presença de munições de diferentes calibres indica, segundo os elementos levantados na ocorrência, que mais de uma arma pode ter sido utilizada no ataque.