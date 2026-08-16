A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2,8 mil itens entre medicamentos, substâncias controladas, peptídeos e esteroides anabolizantes durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (12), no km 78 da BR-116.

Segundo a PRF, os produtos estavam em uma BMW branca, que seguia da região de fronteira em direção ao Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu por volta das 17h05, após os policiais receberem informações de que o veículo estaria sendo utilizado para transportar medicamentos introduzidos irregularmente no país.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma grande quantidade e variedade de produtos no interior do automóvel. Entre os itens estavam compostos utilizados para emagrecimento e fins estéticos, medicamentos de uso restrito e sujeitos a controle especial, além de esteroides anabolizantes e hormônios.