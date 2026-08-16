A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2,8 mil itens entre medicamentos, substâncias controladas, peptídeos e esteroides anabolizantes durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (12), no km 78 da BR-116.
Segundo a PRF, os produtos estavam em uma BMW branca, que seguia da região de fronteira em direção ao Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu por volta das 17h05, após os policiais receberem informações de que o veículo estaria sendo utilizado para transportar medicamentos introduzidos irregularmente no país.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma grande quantidade e variedade de produtos no interior do automóvel. Entre os itens estavam compostos utilizados para emagrecimento e fins estéticos, medicamentos de uso restrito e sujeitos a controle especial, além de esteroides anabolizantes e hormônios.
Os produtos estavam sem documentação fiscal e, segundo a PRF, não havia comprovação da regularidade de importação, procedência ou autorização dos órgãos competentes.
Dinheiro em espécie
Além dos medicamentos e demais substâncias, os policiais encontraram aproximadamente R$ 17.700 em dinheiro dentro do veículo.
Ainda conforme a PRF, o motorista afirmou que havia vindo do Paraguai, onde um filho e a nora cursam Medicina. Diante da quantidade e da diversidade dos produtos e das irregularidades constatadas, todo o material foi apreendido.
Caso foi encaminhado à Polícia Federal
Os ocupantes do veículo, a BMW e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro, onde a ocorrência foi apresentada para as providências legais.
A Polícia Federal deverá analisar o material e as circunstâncias da apreensão para definir as medidas cabíveis.