A brasiliense Luiza Fullana conquistou neste domingo (16) o título de simples do ITF W15 de Campos do Jordão. Segunda cabeça de chave da competição, a tenista derrotou a chinesa Lan Mi, principal favorita ao título e número 481 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Atual 500ª colocada no ranking da WTA, Fullana chegou ao sétimo título profissional de simples da carreira. A marca ganha um significado especial porque todas as conquistas da tenista foram obtidas em torneios realizados no Brasil.

“Estou muito feliz com esse título. Com certeza, ele vai servir de inspiração para as próximas duas semanas, aqui em Campos do Jordão e depois em Barueri”, afirmou a campeã.