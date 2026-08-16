A brasiliense Luiza Fullana conquistou neste domingo (16) o título de simples do ITF W15 de Campos do Jordão. Segunda cabeça de chave da competição, a tenista derrotou a chinesa Lan Mi, principal favorita ao título e número 481 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.
Atual 500ª colocada no ranking da WTA, Fullana chegou ao sétimo título profissional de simples da carreira. A marca ganha um significado especial porque todas as conquistas da tenista foram obtidas em torneios realizados no Brasil.
“Estou muito feliz com esse título. Com certeza, ele vai servir de inspiração para as próximas duas semanas, aqui em Campos do Jordão e depois em Barueri”, afirmou a campeã.
Com a vitória na final, a brasileira acrescenta 15 pontos ao ranking mundial e recebe US$ 2.160 em premiação. Lan Mi, vice-campeã, soma 10 pontos e leva US$ 1.272.
Victoria Barros vence nas duplas
O Brasil também teve motivo para comemorar na disputa de duplas. Victoria Barros, de 16 anos e atual número 4 do ranking mundial juvenil, conquistou seu segundo título profissional na modalidade.
Ao lado de Lan Mi, a potiguar venceu a final contra Carolina Bohrer e Letícia Vidal. O confronto foi equilibrado do início ao fim e terminou em dois tie-breaks: 7/6(5) e 7/6(3).
As campeãs somam 15 pontos no ranking mundial de duplas e dividem US$ 955 em premiação. As vice-campeãs ficam com 10 pontos e US$ 515.
Segunda semana começa nesta segunda
A programação do torneio em Campos do Jordão continua nesta segunda-feira (17), com o início de uma nova etapa do circuito feminino profissional.
O Campos do Jordão Tênis Clube será novamente palco de um ITF W15, que será disputado até o próximo domingo (23). A entrada é gratuita.
Serviço
ITF W15 de Campos do Jordão
17 a 23 de agosto
Campos do Jordão Tênis Clube – Av. Paulo Ribas, 76, Capivari
Entrada: gratuita