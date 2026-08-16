Um policial militar foi baleado na região do tórax durante uma abordagem em Potim, no Vale do Paraíba, neste sábado (15). O militar foi socorrido inicialmente para uma unidade de saúde do município e depois transferido para Guaratinguetá.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para prestar apoio ao atendimento do policial, que havia sido atingido por um disparo no peito durante o serviço.