Um policial militar foi baleado na região do tórax durante uma abordagem em Potim, no Vale do Paraíba, neste sábado (15). O militar foi socorrido inicialmente para uma unidade de saúde do município e depois transferido para Guaratinguetá.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para prestar apoio ao atendimento do policial, que havia sido atingido por um disparo no peito durante o serviço.
O militar foi levado inicialmente para a UBS (Unidade Básica de Saúde) de Potim. No local, porém, foi constatado que não havia médico cirurgião de plantão para realizar o atendimento necessário.
Diante da situação, uma Unidade de Resgate da Estação de Bombeiros de Aparecida foi acionada para fazer a transferência do policial para a UPA de Guaratinguetá, considerada a unidade mais próxima com cirurgião de plantão.
O policial foi deixado aos cuidados da equipe médica. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do militar nem sobre as circunstâncias que levaram ao disparo.
A ocorrência deverá ser investigada pelas autoridades.