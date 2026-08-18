Por três anos, Amarildo Batista da Silva carregava um sonho simples, mas enorme: ver as filhas gêmeas Heloísa e Helena separadas e, finalmente, podendo olhar uma para a outra.

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As meninas, de São José dos Campos, nasceram unidas pela cabeça e passaram por cinco procedimentos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A última cirurgia começou no sábado (15), mas, após 15 horas de procedimento, as duas não resistiram.