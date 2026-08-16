16 de agosto de 2026
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São José Basket massacra Osasco e vence a 1ª no Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
São José Basket massacra Osasco e vence a 1ª no Paulista
São José Basket massacra Osasco e vence a 1ª no Paulista

O São José Basketball atropelou o Osasco na manhã deste domingo (16), Com vitória centenária por 114 a 45 no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, e conquistou o primeiro triunfo após quatro rodadas do Campeonato Paulista de 2026.

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Agora, em quatro rodadas, os joseenses têm uma vitória e três derrotas. Já o Osasco segue sem somar pontos, com quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas disputadas. Paulo Scheuer, com 18 pontos, foi o principal cestinha do jogo.

Na próxima rodada, quarta-feira (19), os comandados do técnico Chris Ahmed encaram o Bauru, fora de casa, no ginásio Panela de Pressão, a partir das 19h30. No dia seguinte, também às 19h30, o Osasco recebe o Mogi, em duelo de dois times da Grande São Paulo.

Como foi o jogo

No primeiro quarto, o São José mostrou ampla superioridade sobre o adversário e mostrou que, desta vez, a história seria diferente. Então, conseguiu logo abrir boa vantagem, fazendo 31 a 10, ou seja, 21 pontos nos dez minutos iniciais.

Depois, no segundo quarto, manteve o ritmo forte e abriu mais 12 pontos sobre o Osasco. Com um 27 a 15, foi para o intervalo vencendo por 58 a 25, uma vantagem que chegou a 33 pontos.

Depois do intervalo, o São José segui nadando de braçadas e abriu praticamente 40 pontos de frente:  77 a 36

Então, nos últimos 10 minutos, o time joseense apenas controlou as ações e, sem fazer esforço, ampliou ainda mais a vantagem, garantindo a vantagem centenária.

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