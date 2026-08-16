O São José Basketball atropelou o Osasco na manhã deste domingo (16), Com vitória centenária por 114 a 45 no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, e conquistou o primeiro triunfo após quatro rodadas do Campeonato Paulista de 2026.

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Agora, em quatro rodadas, os joseenses têm uma vitória e três derrotas. Já o Osasco segue sem somar pontos, com quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas disputadas. Paulo Scheuer, com 18 pontos, foi o principal cestinha do jogo.