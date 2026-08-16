O São José Basketball atropelou o Osasco na manhã deste domingo (16), Com vitória centenária por 114 a 45 no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, e conquistou o primeiro triunfo após quatro rodadas do Campeonato Paulista de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, em quatro rodadas, os joseenses têm uma vitória e três derrotas. Já o Osasco segue sem somar pontos, com quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas disputadas. Paulo Scheuer, com 18 pontos, foi o principal cestinha do jogo.
Na próxima rodada, quarta-feira (19), os comandados do técnico Chris Ahmed encaram o Bauru, fora de casa, no ginásio Panela de Pressão, a partir das 19h30. No dia seguinte, também às 19h30, o Osasco recebe o Mogi, em duelo de dois times da Grande São Paulo.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José mostrou ampla superioridade sobre o adversário e mostrou que, desta vez, a história seria diferente. Então, conseguiu logo abrir boa vantagem, fazendo 31 a 10, ou seja, 21 pontos nos dez minutos iniciais.
Depois, no segundo quarto, manteve o ritmo forte e abriu mais 12 pontos sobre o Osasco. Com um 27 a 15, foi para o intervalo vencendo por 58 a 25, uma vantagem que chegou a 33 pontos.
Depois do intervalo, o São José segui nadando de braçadas e abriu praticamente 40 pontos de frente: 77 a 36
Então, nos últimos 10 minutos, o time joseense apenas controlou as ações e, sem fazer esforço, ampliou ainda mais a vantagem, garantindo a vantagem centenária.