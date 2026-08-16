O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

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