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LOTERIA

Mega-sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números

Por Agência Brasil |
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal. 

Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57. 

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Um total de 22 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 89.393,18. Mais 2.912 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.113,23.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (18). Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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