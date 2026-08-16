O celular de Kaylane Letícia Castro da Silva, de 22 anos, é uma das principais peças da investigação sobre a morte da universitária, encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, na sexta-feira (14).

O aparelho foi localizado durante a madrugada, depois que um homem atendeu uma ligação feita pela família da jovem e afirmou ter encontrado o telefone e outros pertences dela abandonados no Bosque da Amizade.

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