Morto em um acidente de moto em Ilhabela, Cleyton Rezende, de 29 anos, deixa duas filhas e uma onda de comoção entre familiares, amigos e conhecidos na RMVale. O jovem chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A morte de Cleyton foi confirmada nesta sexta-feira (14) e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Pessoas que conviveram com o jovem publicaram mensagens de despedida e solidariedade à família.