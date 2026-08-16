Morto em um acidente de moto em Ilhabela, Cleyton Rezende, de 29 anos, deixa duas filhas e uma onda de comoção entre familiares, amigos e conhecidos na RMVale. O jovem chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.
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A morte de Cleyton foi confirmada nesta sexta-feira (14) e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Pessoas que conviveram com o jovem publicaram mensagens de despedida e solidariedade à família.
Entre as homenagens está a do professor Dennis Simões, que conheceu Cleyton durante o projeto Navega SP. Em uma publicação, ele lamentou a morte precoce do ex-aluno e destacou que o jovem deixa duas filhas.
“Descanse em paz, meu amigo. Cleyton partiu precocemente após um acidente de moto. Que Deus conforte a família. Deixou duas filhas. Muito triste ver alguém partir dessa forma”, escreveu.
Morte precoce
Cleyton sofreu o acidente de moto em Ilhabela e foi atendido inicialmente por uma equipe do Samu. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde recebeu atendimento médico.
Apesar dos esforços da equipe de saúde, o jovem não resistiu aos ferimentos.
A notícia provocou comoção entre pessoas que conheciam Cleyton, principalmente pela idade e por deixar duas filhas.
Nas redes sociais, amigos e conhecidos compartilharam lembranças e mensagens de pesar, destacando a convivência com o jovem e lamentando a forma precoce como ele morreu.
Velório e sepultamento
Até a publicação desta reportagem, as informações sobre o velório e o sepultamento de Cleyton ainda estavam sendo confirmadas pelos familiares. Os detalhes sobre a despedida deverão ser divulgados assim que forem oficialmente informados pela família.