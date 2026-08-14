Para tentar reduzir a fila de espera por consultas com médicos especialistas na rede municipal, que tem mais de 36 mil pacientes, a Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para contratar procedimentos em clínicas particulares.
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As empresas interessadas em participar poderão apresentar proposta a partir da próxima segunda-feira (17). O chamamento ficará aberto de forma permanente.
O edital prevê a contratação de consultas nas especialidades alergista adulto, cardiologista adulto, dermatologista, endocrinologista adulto, gastroenterologista adulto, neurologista adulto, neuropediatra, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, reumatologista e urologista.
Edital prevê até 87 mil consultas por ano
Segundo o edital, poderão ser contratadas até 87,1 mil consultas por ano, por valores que variam de R$ 178,48 a R$ 321,63 (veja tabela abaixo).
Apesar dessa previsão de até 87,1 mil consultas por ano, o edital prevê gasto de apenas R$ 300 mil nos meses finais de 2026. Considerando o valor mais baixo de uma consulta, de R$ 178,48, os R$ 300 mil seriam suficientes para contratar apenas 1.680 procedimentos até o fim do ano. No edital, a Prefeitura alega que esse valor é "considerado suficiente para o início da execução dos serviços e para o acompanhamento da demanda efetiva".
De acordo com a Prefeitura, o credenciamento "tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos especializados, qualificar a assistência à população e contribuir para a redução das filas de espera na rede municipal de saúde".
Ainda segundo a Prefeitura, a execução dos serviços será feita mediante regulação e agendamento da Secretaria de Saúde, conforme a disponibilidade de agenda das empresas credenciadas. "O chamamento também prevê a utilização de sistema informatizado integrado ao sistema municipal de saúde, garantindo rastreabilidade dos atendimentos, registro em prontuário eletrônico, emissão de documentos médicos, controle da produção ambulatorial, gestão das filas de espera e maior eficiência na fiscalização do contrato".