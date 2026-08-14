Para tentar reduzir a fila de espera por consultas com médicos especialistas na rede municipal, que tem mais de 36 mil pacientes, a Prefeitura de Taubaté abriu um chamamento público para contratar procedimentos em clínicas particulares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As empresas interessadas em participar poderão apresentar proposta a partir da próxima segunda-feira (17). O chamamento ficará aberto de forma permanente.