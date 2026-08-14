Veto

A Câmara de Taubaté analisará na próxima terça-feira (18) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto da oposição que visava impedir que uma mesma pessoa respondesse simultaneamente por duas secretarias municipais.

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Votação

Caso os vereadores mantenham o veto, o projeto será arquivado. Caso o veto seja derrubado, o texto se tornará lei, a ser promulgada pela Câmara.