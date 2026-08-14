Vídeo obtido por OVALE mostra a unidade da Casas Bahia com as portas fechadas no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (14). A loja não abriu no mesmo dia em que veio a público a informação sobre o fechamento de 298 unidades da rede em diferentes regiões do país.

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Procurado por OVALE, o CenterVale Shopping confirmou que a unidade da Casas Bahia não abriu nesta sexta-feira. O shopping informou, porém, que até o momento não recebeu uma comunicação oficial da varejista confirmando o fechamento definitivo da loja.