Vídeo obtido por OVALE mostra a unidade da Casas Bahia com as portas fechadas no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (14). A loja não abriu no mesmo dia em que veio a público a informação sobre o fechamento de 298 unidades da rede em diferentes regiões do país.
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Procurado por OVALE, o CenterVale Shopping confirmou que a unidade da Casas Bahia não abriu nesta sexta-feira. O shopping informou, porém, que até o momento não recebeu uma comunicação oficial da varejista confirmando o fechamento definitivo da loja.
Por isso, ainda não há confirmação de que a unidade de São José dos Campos esteja entre as lojas que terão as atividades encerradas permanentemente.
Vídeo mostra loja fechada no CenterVale
O registro obtido por OVALE mostra a fachada da Casas Bahia no CenterVale Shopping com as portas fechadas nesta sexta-feira.
A situação ocorre no mesmo dia em que funcionários de diferentes regiões do Brasil relataram ter encontrado unidades da rede fechadas ao chegar para trabalhar.
A informação sobre a redução da rede foi publicada pelo Valor Econômico. Segundo o jornal, o Grupo Casas Bahia decidiu encerrar as operações de 298 lojas, número equivalente a quase 30% das pouco mais de mil unidades que estavam em funcionamento no país.
A medida faz parte de um plano de redução de despesas que deverá ser detalhado pela companhia nos próximos dias.
Funcionários também foram demitidos
Além do fechamento de lojas, a reestruturação envolve cortes no quadro de funcionários.
Ainda segundo o Valor Econômico, cerca de 600 funcionários teriam sido demitidos na quinta-feira (13). Outros 1,3 mil a 1,4 mil trabalhadores poderiam ser desligados nesta sexta-feira (14).
Com isso, o número total de demissões poderia chegar a aproximadamente 3 mil funcionários.
Casas Bahia já vinha reduzindo número de lojas
O processo de redução da operação física da companhia não começou agora.
No balanço referente ao primeiro trimestre de 2026, encerrado em março, o Grupo Casas Bahia havia informado o fechamento de 26 lojas, sendo 12 unidades da Casas Bahia e 14 do Pontofrio.
O grupo é responsável pelas bandeiras Casas Bahia e Pontofrio, além das respectivas operações de comércio eletrônico. A companhia também controla a fabricante de móveis Bartira, o site Extra.com.br, a solução financeira Casas Bahia Pay e a plataforma logística CBfull.
Empresa adiou divulgação do balanço
Nesta semana, a Casas Bahia também adiou a divulgação dos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026.
O balanço estava inicialmente previsto para quarta-feira (12), mas foi remarcado para as 17h desta sexta-feira (14). A divulgação ocorre em meio ao processo de reestruturação da companhia e à redução de sua operação física.
A reportagem procurou a Casas Bahia para saber se a unidade de São José dos Campos está entre as 298 lojas que terão as atividades encerradas e aguarda manifestação da empresa.