A unidade da Casas Bahia no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, amanheceu fechada nesta sexta-feira (14), no mesmo dia em que o grupo varejista iniciou o encerramento das operações de quase 300 lojas em diferentes regiões do Brasil.
Procurado, o CenterVale Shopping confirmou que a unidade não abriu nesta sexta-feira, mas informou que, até o momento, não recebeu uma comunicação oficial da Casas Bahia confirmando o fechamento definitivo da loja.
Por isso, apesar das portas fechadas, ainda não há confirmação oficial de que a unidade de São José dos Campos esteja entre os estabelecimentos que terão as atividades encerradas permanentemente.
A situação ocorre em meio a uma ampla reestruturação da companhia.
Segundo informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, o Grupo Casas Bahia decidiu encerrar as operações de 298 lojas a partir desta sexta-feira, número equivalente a quase 30% das pouco mais de mil unidades que estavam em funcionamento no país.
A medida faria parte de um plano de redução de despesas que deverá ser detalhado pela empresa nos próximos dias.
Funcionários encontraram lojas fechadas
Desde as primeiras horas desta sexta-feira, surgiram relatos em diferentes regiões do Brasil de funcionários que chegaram para trabalhar e encontraram unidades da rede com as portas fechadas.
Ainda segundo o Valor Econômico, cerca de 600 funcionários teriam sido demitidos na quinta-feira (13). Outros 1,3 mil a 1,4 mil trabalhadores poderiam ser desligados nesta sexta-feira, e o número total de cortes poderia chegar a aproximadamente 3 mil funcionários.
Caso os números sejam confirmados, a reestruturação representará uma das maiores reduções de quadro da história recente da companhia.
Grupo já vinha reduzindo número de lojas
O processo de redução da operação física não começou agora.
No balanço referente ao primeiro trimestre deste ano, encerrado em março, o Grupo Casas Bahia já havia comunicado a diminuição de sua rede, com o fechamento de 12 unidades da Casas Bahia e 14 lojas do Pontofrio.
O grupo é responsável pelas bandeiras Casas Bahia e Pontofrio, além das respectivas operações de comércio eletrônico. A companhia também controla a fabricante de móveis Bartira, o site Extra.com.br, a solução financeira Casas Bahia Pay e a plataforma logística CBfull.
Nesta semana, a empresa também adiou a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre. O balanço estava inicialmente previsto para quarta-feira (12), mas foi remarcado para as 17h desta sexta-feira (14).