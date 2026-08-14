A unidade da Casas Bahia no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, amanheceu fechada nesta sexta-feira (14), no mesmo dia em que o grupo varejista iniciou o encerramento das operações de quase 300 lojas em diferentes regiões do Brasil.

Procurado, o CenterVale Shopping confirmou que a unidade não abriu nesta sexta-feira, mas informou que, até o momento, não recebeu uma comunicação oficial da Casas Bahia confirmando o fechamento definitivo da loja.

Por isso, apesar das portas fechadas, ainda não há confirmação oficial de que a unidade de São José dos Campos esteja entre os estabelecimentos que terão as atividades encerradas permanentemente.