14 de agosto de 2026
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CRISE

SJC: Casas Bahia do CenterVale é fechada; rede encerra 300 lojas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Imagem de arquivo mostra a loja no CenterVale
Imagem de arquivo mostra a loja no CenterVale

A unidade da Casas Bahia no CenterVale Shopping, em São José dos Campos, amanheceu fechada nesta sexta-feira (14), no mesmo dia em que o grupo varejista iniciou o encerramento das operações de quase 300 lojas em diferentes regiões do Brasil.

Procurado, o CenterVale Shopping confirmou que a unidade não abriu nesta sexta-feira, mas informou que, até o momento, não recebeu uma comunicação oficial da Casas Bahia confirmando o fechamento definitivo da loja.

Por isso, apesar das portas fechadas, ainda não há confirmação oficial de que a unidade de São José dos Campos esteja entre os estabelecimentos que terão as atividades encerradas permanentemente.

A situação ocorre em meio a uma ampla reestruturação da companhia.

Segundo informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, o Grupo Casas Bahia decidiu encerrar as operações de 298 lojas a partir desta sexta-feira, número equivalente a quase 30% das pouco mais de mil unidades que estavam em funcionamento no país.

A medida faria parte de um plano de redução de despesas que deverá ser detalhado pela empresa nos próximos dias.

Funcionários encontraram lojas fechadas

Desde as primeiras horas desta sexta-feira, surgiram relatos em diferentes regiões do Brasil de funcionários que chegaram para trabalhar e encontraram unidades da rede com as portas fechadas.

Ainda segundo o Valor Econômico, cerca de 600 funcionários teriam sido demitidos na quinta-feira (13). Outros 1,3 mil a 1,4 mil trabalhadores poderiam ser desligados nesta sexta-feira, e o número total de cortes poderia chegar a aproximadamente 3 mil funcionários.

Caso os números sejam confirmados, a reestruturação representará uma das maiores reduções de quadro da história recente da companhia.

Grupo já vinha reduzindo número de lojas

O processo de redução da operação física não começou agora.

No balanço referente ao primeiro trimestre deste ano, encerrado em março, o Grupo Casas Bahia já havia comunicado a diminuição de sua rede, com o fechamento de 12 unidades da Casas Bahia e 14 lojas do Pontofrio.

O grupo é responsável pelas bandeiras Casas Bahia e Pontofrio, além das respectivas operações de comércio eletrônico. A companhia também controla a fabricante de móveis Bartira, o site Extra.com.br, a solução financeira Casas Bahia Pay e a plataforma logística CBfull.

Nesta semana, a empresa também adiou a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre. O balanço estava inicialmente previsto para quarta-feira (12), mas foi remarcado para as 17h desta sexta-feira (14).

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