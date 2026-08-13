Convocação

A Prefeitura de Taubaté começou a convocar nessa quinta-feira (13) os candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de professores temporários. O ato de convocação foi publicado no diário oficial do município.

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Justiça

As provas foram aplicadas no dia 1º de março, mas o processo seletivo chegou a ser suspenso pela Justiça antes disso (em novembro de 2025 e fevereiro de 2026) e somente no mês de junho o Tribunal de Justiça liberou a convocação dos aprovados.