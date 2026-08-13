13 de agosto de 2026
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PROCESSO SELETIVO

Taubaté convoca professores temporários para a rede municipal

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Desde novembro do ano passado a Prefeitura enfrentava reveses na Justiça que impediam a conclusão do processo seletivo; de 327 vagas previstas, 150 aprovados foram convocados nessa quinta-feira
Desde novembro do ano passado a Prefeitura enfrentava reveses na Justiça que impediam a conclusão do processo seletivo; de 327 vagas previstas, 150 aprovados foram convocados nessa quinta-feira

Convocação
A Prefeitura de Taubaté começou a convocar nessa quinta-feira (13) os candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de professores temporários. O ato de convocação foi publicado no diário oficial do município.

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Justiça
As provas foram aplicadas no dia 1º de março, mas o processo seletivo chegou a ser suspenso pela Justiça antes disso (em novembro de 2025 e fevereiro de 2026) e somente no mês de junho o Tribunal de Justiça liberou a convocação dos aprovados.

Professores
O processo seletivo previa a contratação de 327 professores temporários. No ato dessa quinta-feira foram convocados 150 docentes. Pela lei municipal que autorizou a contratação, os profissionais poderão atuar na rede municipal até dezembro de 2026.

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