O Tribunal de Justiça decidiu liberar a retomada do processo seletivo da Prefeitura de Taubaté que visa a contratação de 327 professores temporários. Com isso, o resultado poderá ser homologado e os aprovados poderão ser contratados pelo município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão foi tomada pela 10ª Câmara de Direito Público do TJ, em análise do mérito do recurso movido pelo Instituto Avança São Paulo, empresa responsável pela organização das provas. A apelação foi analisada em sessão virtual iniciada nessa quinta-feira (18) e que poderia se estender até a próxima quinta-feira (25), mas a votação foi concluída nessa sexta-feira (19).