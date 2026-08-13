Três vítimas foram removidas para o hospital após o engavetamento que envolveu seis veículos na Via Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente aconteceu no km 144 da pista expressa, sentido São Paulo, e provocou uma fila de 12 quilômetros na rodovia.

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Segundo a RioSP, concessionária responsável pelo trecho, uma das vítimas sofreu ferimentos leves e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Vila Industrial. Outra, com ferimentos moderados, foi encaminhada pela equipe de resgate da concessionária para a mesma unidade.