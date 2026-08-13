Três vítimas foram removidas para o hospital após o engavetamento que envolveu seis veículos na Via Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente aconteceu no km 144 da pista expressa, sentido São Paulo, e provocou uma fila de 12 quilômetros na rodovia.
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Segundo a RioSP, concessionária responsável pelo trecho, uma das vítimas sofreu ferimentos leves e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Vila Industrial. Outra, com ferimentos moderados, foi encaminhada pela equipe de resgate da concessionária para a mesma unidade.
A terceira vítima sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento no local, mas optou por não ser encaminhada ao hospital e assinou um termo de recusa de remoção. Outras quatro pessoas envolvidas na ocorrência não ficaram feridas.
Dinâmica do acidente
O acidente foi do tipo engavetamento e envolveu dois caminhões, três veículos de passeio e um veículo utilitário.
De acordo com as informações do atendimento, o último veículo da sequência não conseguiu parar a tempo e atingiu o veículo que estava à sua frente. A colisão desencadeou uma sucessão de batidas, envolvendo os seis veículos. O Centro de Controle Operacional (CCO) da RioSP foi acionado às 9h56 para atender a ocorrência.
Trânsito
Durante o atendimento, a pista expressa da Dutra, no sentido São Paulo, precisou ser interditada. O tráfego foi desviado para a pista marginal, também no sentido da capital.
Equipes da RioSP, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no local. O acidente provocou 12 quilômetros de lentidão na Via Dutra, reflexo do atendimento e da interdição da pista.
Matéria em atualização.