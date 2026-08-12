A defesa do ator Marco Furlan afirma que ele teve lapsos de memória durante uma festa em uma chácara de Pindamonhangaba, antes de ser encontrado sem roupas ao lado de uma criança de cinco anos. As informações foram divulgadas pelo UOL nesta quarta-feira (12).

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Segundo a reportagem, Furlan relatou à defesa que manteve relação sexual com a aniversariante da festa, que seria sua prima, antes de passar mal. Ele afirma que, depois disso, foi levado por ela ao banheiro e não se recorda do que aconteceu até acordar ao lado da criança.