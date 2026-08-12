A defesa do ator Marco Furlan afirma que ele teve lapsos de memória durante uma festa em uma chácara de Pindamonhangaba, antes de ser encontrado sem roupas ao lado de uma criança de cinco anos. As informações foram divulgadas pelo UOL nesta quarta-feira (12).
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Segundo a reportagem, Furlan relatou à defesa que manteve relação sexual com a aniversariante da festa, que seria sua prima, antes de passar mal. Ele afirma que, depois disso, foi levado por ela ao banheiro e não se recorda do que aconteceu até acordar ao lado da criança.
Furlan foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável e está preso. O caso ocorreu durante uma festa em uma chácara de Pindamonhangaba e tramita sob sigilo por envolver uma criança.
Natural de Campos do Jordão e conhecido por interpretar Heitor na série Aline, da Globo. O ator nega o crime.
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Defesa contesta versão registrada pela polícia
De acordo com o UOL, a advogada Graciele Queiroz afirma que o ator não conhecia a criança e que também não conhecia os quartos da residência.
A defesa também contesta uma informação registrada no boletim de ocorrência, segundo a qual Furlan teria dito aos policiais que passou mal, entrou no quarto e confundiu a criança com a namorada.
Segundo a advogada, o ator nega ter feito essa afirmação. A defesa pretende solicitar imagens das câmeras utilizadas pelos policiais para verificar o que foi dito no momento da abordagem.
O boletim de ocorrência, registro ainda que os policiais não utilizavam câmeras corporais durante o atendimento da ocorrência.
Defesa afirma que não houve intenção de abuso
A advogada sustenta que Furlan não teve intenção de praticar qualquer ato contra a criança e afirma que o ator sequer sabia que ela estava no imóvel.
A defesa também questiona a investigação e afirma que o ator deveria ter sido submetido a exame toxicológico, diante do relato de que teve lapsos de memória após passar mal.
O ator foi indiciado por estupro de vulnerável. Pela legislação brasileira, o crime envolve conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de consentimento da vítima.
Investigação ainda não foi encerrada
A advogada da família da criança, Maria Fernanda Mituo, afirmou ao UOL que a investigação continua. A criança ainda deverá ser ouvida, e outros exames realizados após o ocorrido ainda devem ter os resultados divulgados.
O primeiro laudo não identificou lesões visíveis. Segundo a representante da família, porém, a ausência de lesões não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência do crime.
Furlan foi preso após familiares e convidados encontrarem o ator sem roupas junto à criança durante a festa. Ele permanece à disposição da Justiça.