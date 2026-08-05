Um vídeo da audiência de custódia obtido por OVALE mostra o ator Marco Furlan, de 48 anos, balançando a cabeça em sinal de negativo enquanto ouve a decisão da Justiça que manteve sua prisão.
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Natural de Campos do Jordão e conhecido por interpretar Heitor na série Aline, da Globo, ele foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável contra um menino de 5 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba. O ator nega o crime.
A prisão ocorreu após a Polícia Civil representar pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A Justiça acolheu o pedido, e o investigado permanece preso à disposição do Poder Judiciário.
O caso aconteceu na tarde de domingo (2), durante uma festa de aniversário realizada em uma residência de Pindamonhangaba. O ex-galã da Globo disse que 'confundiu' criança com namorada.
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O que diz o boletim de ocorrência
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um menino de 5 anos diagnosticado com TEA, dormia em um dos quartos da casa quando a mãe ouviu gritos vindos do cômodo.
Ao entrar no quarto e acender a luz, ela encontrou o filho sem roupas ao lado do suspeito, que também estava nu e segurava a cueca da criança. Uma testemunha entrou no ambiente no mesmo instante e relatou ter presenciado a mesma cena.
Ainda conforme o registro policial, o homem se recusou a deixar o imóvel e afirmou aos familiares que não havia cometido nenhum crime.
A mãe informou aos policiais que o filho reclamava de dores na região anal. A criança foi levada para atendimento médico, mas o laudo pericial inicial não apontou lesões físicas aparentes.
O que disse o ator
Durante depoimento prestado na delegacia, acompanhado por advogado, Marco Furlan apresentou versões diferentes sobre o ocorrido.
Em um primeiro momento, afirmou que entrou no quarto por engano e teria confundido a criança com sua namorada. Posteriormente, declarou que havia consumido bebida alcoólica e que não se lembrava do que aconteceu, recordando apenas do momento em que entrou na viatura da Polícia Militar.
Diante dos indícios reunidos durante a investigação inicial, a Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante e solicitou a conversão da medida em prisão preventiva, pedido que foi aceito pela Justiça.
A defesa do ator sustenta que ele é inocente e nega a prática do crime.
Quem é Marco Furlan
Natural de Campos do Jordão, Marco Furlan iniciou a carreira artística após ser aprovado, em 2007, para o espetáculo Tristão e Isolda.
Antes de atuar profissionalmente, trabalhou como servidor público. Ao longo da carreira, participou do telefilme Carro de Paulista, dirigido por Ricardo Pinto e Silva, da série Mulher de Fases, da HBO, e da peça O Meu Amigo Pintor, baseada na obra de Lygia Bojunga.
Além do teatro e da televisão, também atuou em campanhas publicitárias para marcas nacionais.
O papel de maior repercussão foi o de Heitor, na segunda temporada da série Aline, da Globo. O personagem integrava o principal triângulo amoroso da trama e projetou nacionalmente a carreira do ator.
A reportagem será atualizada caso a defesa de Marco Furlan apresente novas manifestações ou haja novos desdobramentos da investigação.