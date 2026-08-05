Um vídeo da audiência de custódia obtido por OVALE mostra o ator Marco Furlan, de 48 anos, balançando a cabeça em sinal de negativo enquanto ouve a decisão da Justiça que manteve sua prisão.

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Natural de Campos do Jordão e conhecido por interpretar Heitor na série Aline, da Globo, ele foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável contra um menino de 5 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba. O ator nega o crime.