O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), enviou à Câmara nessa quarta-feira (12) um projeto que visa permitir a continuidade do pagamento do adicional de risco de vida para os agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) - o adicional foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em março e, pela decisão, o município tem até o fim de setembro para suspender o pagamento.

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O projeto será lido na sessão dessa quinta-feira (13) e passará por análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.