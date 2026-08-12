A estudante de biologia Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, foi morta após descobrir mensagens do namorado, José Gustavo, de 21, com outras mulheres, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. O crime ocorreu em Sangão, no sul do estado, após uma discussão entre o casal.

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De acordo com o delegado Murilo Silveira, responsável pela investigação, o desentendimento começou depois que Joviana viu no celular do namorado conversas dele com outras mulheres. A polícia aponta que o relacionamento era "bastante conturbado" e que os dois haviam se separado, mas tinham reatado recentemente.

Joviana tentou fugir