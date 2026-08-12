12 de agosto de 2026
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MORTE

AGORA: Homem é achado morto em praça da região sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto em praça
Homem foi encontrado morto em praça

Um homem de 49 anos foi encontrado morto em um banco de uma praça na região do bairro Cruzeiro do Sul, em São José dos Campos, nesta quarta-feira (12).

Segundo informações preliminares divulgadas sobre a ocorrência, moradores e frequentadores da praça perceberam que o homem não apresentava movimentos nem sinais aparentes de vida e acionaram as autoridades. A morte foi constatada no local.

O caso é tratado inicialmente como morte suspeita, já que ainda será necessário esclarecer as circunstâncias do óbito. A princípio, não teriam sido identificados sinais aparentes de violência no corpo.

Informações preliminares apontam ainda que a vítima era conhecida na vizinhança. 

A causa do óbito deverá ser determinada após os exames periciais e o avanço das investigações.

O caso segue em apuração.

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