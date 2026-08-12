Um homem de 49 anos foi encontrado morto em um banco de uma praça na região do bairro Cruzeiro do Sul, em São José dos Campos, nesta quarta-feira (12).

Segundo informações preliminares divulgadas sobre a ocorrência, moradores e frequentadores da praça perceberam que o homem não apresentava movimentos nem sinais aparentes de vida e acionaram as autoridades. A morte foi constatada no local.

O caso é tratado inicialmente como morte suspeita, já que ainda será necessário esclarecer as circunstâncias do óbito. A princípio, não teriam sido identificados sinais aparentes de violência no corpo.