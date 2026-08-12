A morte de Carina Barbosa Ferreira, aos 47 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu nesta terça-feira (11).

Uma nota de pesar divulgada nas redes sociais destacou a lembrança dos bons momentos vividos ao lado de Carina e desejou conforto aos familiares neste momento de despedida.

O velório acontece nesta quarta-feira (12), das 10h às 14h, na rua Antônio Afonso, 172, no Centro de Jacareí.