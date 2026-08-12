A morte de Carina Barbosa Ferreira, aos 47 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu nesta terça-feira (11).
Uma nota de pesar divulgada nas redes sociais destacou a lembrança dos bons momentos vividos ao lado de Carina e desejou conforto aos familiares neste momento de despedida.
O velório acontece nesta quarta-feira (12), das 10h às 14h, na rua Antônio Afonso, 172, no Centro de Jacareí.
O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Jardim, localizado no Parque Santo Antônio.
Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas também prestaram homenagens e deixaram mensagens de solidariedade à família.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.