12 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Carina: morte precoce causa comoção em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carina Barbosa Ferreira
Carina Barbosa Ferreira

A morte de Carina Barbosa Ferreira, aos 47 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em Jacareí. Ela faleceu nesta terça-feira (11).

Uma nota de pesar divulgada nas redes sociais destacou a lembrança dos bons momentos vividos ao lado de Carina e desejou conforto aos familiares neste momento de despedida.

O velório acontece nesta quarta-feira (12), das 10h às 14h, na rua Antônio Afonso, 172, no Centro de Jacareí.

O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Jardim, localizado no Parque Santo Antônio.

Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas também prestaram homenagens e deixaram mensagens de solidariedade à família.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários