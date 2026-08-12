O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quarta-feira (12), às 12h37, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos na Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

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De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do número 601 da avenida, em frente ao The One Office Tower. Quando a equipe chegou ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida por populares.