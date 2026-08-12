12 de agosto de 2026
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RESGATE

Suspeito de furto foge pelo mar e se afoga em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GBMar
Homem é resgatado após fugir pelo mar
Homem é resgatado após fugir pelo mar

Um homem envolvido em uma ocorrência de furto em Ilhabela foi resgatado pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) após fugir pelo mar e se afogar. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (12).

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O suspeito teria furtado peças de carne em um estabelecimento local e fugido em direção ao mar pela praia do Veloso. Durante a fuga, ele se afogou e precisou ser resgatado pelos bombeiros.

A ocorrência segue em andamento sob responsabilidade do distrito policial local.

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