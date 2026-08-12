A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma intensa onda de calor que deve atingir o Vale do Paraíba e o Litoral Norte entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19).

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Provocada pela atuação de uma forte massa de ar quente e seco, a condição meteorológica trará altas temperaturas, baixos índices de umidade relativa do ar e risco elevado para incêndios florestais em toda a região.