A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma intensa onda de calor que deve atingir o Vale do Paraíba e o Litoral Norte entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Provocada pela atuação de uma forte massa de ar quente e seco, a condição meteorológica trará altas temperaturas, baixos índices de umidade relativa do ar e risco elevado para incêndios florestais em toda a região.
Na região de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, as termômetros podem registrar máximas de 3°C a 5°C acima da média histórica para o período. Já no Litoral Norte, a previsão aponta para temperaturas até 3°C acima da média.
Em outras áreas do interior paulista, como as regiões de Presidente Prudente e Ribeirão Preto, a elevação pode chegar a 7°C acima do normal.
Riscos à saúde e circulação de vírus
A rápida transição de dias mais amenos para um período de calor intenso e ar seco exige atenção redobrada com a saúde da população. O choque térmico aliado à baixa umidade do ar agrava o ressecamento das vias aéreas.
“Quando a temperatura sobe de forma rápida, associada à baixa umidade do ar, as mucosas ficam mais sensíveis. Isso, somado à circulação de vírus respiratórios característica do inverno, aumenta o risco de infecções respiratórias, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas”, explica a tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar.
Para minimizar os impactos do tempo seco, especialistas e órgãos de saúde recomendam:
- Hidratação constante: Beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.
- Umidificação de ambientes: Utilize umidificadores, bacias com água ou toalhas molhadas nos cômodos.
- Proteção solar: Evite exposição direta ao sol nos horários de pico (entre 10h e 16h).
- Ventilação: Mantenha ambientes bem arejados e limpos.
Alerta vermelho para queimadas e incêndios florestais
Além dos cuidados com o bem-estar físico, a combinação de calor extremo, vegetação ressecada e ausência de chuvas cria um ambiente altamente favorável para a propagação de incêndios em matas e terrenos baldios.
A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas rigorosas:
- Não realize queimadas ou uso de fogo para limpeza de lotes e terrenos.
- Jamais descarte bitucas de cigarro em acostamentos de rodovias ou perto de vegetação.
- Redobre os cuidados ao manusear materiais inflamáveis em áreas rurais.
Caso aviste fumaça ou focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.