Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 2.338 porções de drogas na terça-feira (11), na rua da Linha, na Comunidade do Banhado, em São José dos Campos. Além dos entorpecentes, materiais ligados ao tráfico foram recolhidos.
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Durante patrulhamento pela região, policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram dois suspeitos que fugiram assim que notaram a aproximação da equipe.
Nas proximidades e no interior de um barraco aparentemente abandonado, a PM localizou 881 porções de maconha (1,265 kg), 400 de cocaína (0,560 kg) e 1,057 kg de crack (0,590 kg).
No total, foram apreendidos 2,415 kg de ilícitos, quatro rádios comunicadores com base de carregamento, uma balança de precisão e uma tesoura. Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Ninguém foi preso, mas o caso segue sob investigação.