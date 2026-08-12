Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 2.338 porções de drogas na terça-feira (11), na rua da Linha, na Comunidade do Banhado, em São José dos Campos. Além dos entorpecentes, materiais ligados ao tráfico foram recolhidos.

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Durante patrulhamento pela região, policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram dois suspeitos que fugiram assim que notaram a aproximação da equipe.